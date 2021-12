Aktien Schweiz Eröffnung: SMI startet erneut mit Gewinnen

Am Schweizer Aktienmarkt setzt sich die Erholung vom Wochenstart auch am Dienstag weiter fort. Der Leitindex SMI erobert dabei gleich zum Handelsstart die Marke von 12'400 Punkten zurück und nimmt sogar 12'500 Punkte ins Visier. Die Richtung geben dabei die Börsen aus Übersee an. Vor allem die jüngsten Aussagen zur Virus-Variante Omikron haben dabei zuletzt die Hoffnungen der Investoren geschürt, sie könne letztlich weniger furchterregend sein als zunächst gedacht. Unterstützung kommt laut Händlern auch aus China. Dort hat die Zentralbank die Mindestreserveanforderung für Banken um 50 Basispunkte gesenkt. "Damit steigt die Liquidität im Bankensystem und senkt die Finanzierungskosten der Unternehmen", erklärt ein Händler.