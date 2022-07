Aktien Schweiz Eröffnung: SMI startet im Rückwärtsgang

Am Schweizer Aktienmarkt geben die Kurse am Dienstag zunächst nach. Damit überwiegen die Sorgen der Investoren einmal mehr. Bereits zum Wochenstart hatten Investoren Zins-, Inflations- und Rezessionsängste wieder ganz oben auf ihre Prioritätenliste gesetzt. Darüber hinaus bleiben die steigenden Covid-Infektionen in China sowie die Ungewissheit über die zukünftige Gasversorgung für Europa belastende Themen. "Die Anleger halten sich mit Käufen zurück und gehen davon aus, noch niedriger einsteigen zu können", heisst es in einem aktuellen Kommentar.