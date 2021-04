Aktien Schweiz Eröffnung: SMI startet knapp freundlich

Der Schweizer Aktienmarkt startet am Donnerstag mit moderaten Aufschlägen in den Handel. Allerdings beginnen diese bereits in den ersten Minuten schon wieder zusammenzuschmelzen. Die Vorgaben aus Übersee sind eher gemischt. Die Wall Street hatte sich am Mittwoch mit knappen Verlusten aus dem Handel verabschiedet, während die Kurse in Asien mehrheitlich zulegten. Generell sei die Stimmung an den Märkten weiter gut, kommentieren Händler. Dazu habe nicht zuletzt die US-Notenbank Fed beigetragen, die am Vorabend ihren expansiven Kurs einmal mehr bestätigt hat.