Aktien Schweiz Eröffnung: SMI startet knapp tiefer in letzten Monat 2020

"Die Daten aus China zeigen auf, dass das kommende Börsenjahr 2021 im Zeichen einer potentiellen Konjunkturerholung auch in Europa stehen könnte", kommentiert ein Händler. Das Schweizer BIP im dritten Quartal hat auf jeden Fall in diese Richtung gezeigt. Als Stütze wertet ein weiterer Börsianer die Erwartung an den Märkten, dass die EZB in der kommenden Woche ein grosses Lockerungspaket vorlegen wird. Generell sei in den kommenden Handelstagen abzuwarten, ob die Kaufbereitschaft an Marktbreite gewinnen könne.

Der SMI verliert gegen 9.20 Uhr 0,15 Prozent auf 10'460,28 Punkte. Der SLI, der die 30 wichtigsten Aktien umfasst, fällt um 0,308 Prozent auf 1'650,34 und der umfassende SPI um 0,17 Prozent auf 12'981,91 Punkte.

Mit Schindler, Geberit und Kühne+Nagel fallen vor allem konjunktursensible Titel im frühen Handel zurück. Die Kursverluste liegen bei -1,7 bis -0,5 Prozent.

Aktien der CS geben um 0,6 Prozent nach. Wie die Grossbank mitgeteilt hatte, könnte ein noch offener Hypothekenstreit in den USA eine Busse von bis zu 680 Millionen US-Dollar nach sich ziehen. Gleichzeitig wird den Aktionären Lloyds-Chef António Horta-Osório für das Amt des Verwaltungsratspräsidenten vorgeschlagen.

Dem stehen Kursaufschläge von 3,0 Prozent bei Temenos gegenüber. Auch Sonova (+1,5%) und Adecco (+0,8%) gehören zu den wenigen Gewinnern. Sonova profitieren von einer Hochstufung, während der Personaldienstleister auf Erholungskurs bleibt.

In den hinteren Reihen fallen Swiss Steel (-3,5%) nach einer angekündigten Kapitalerhöhung und SIG Combibloc (-2,8%) nach dem Ausstieg von Grossaktionär Onex zurück.

hr/ra

(AWP)