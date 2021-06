Aktien Schweiz Eröffnung: SMI startet leichter in die neue Woche

Der Schweizer Aktienmarkt startet mit leichten Verlusten in die neue Woche. Nach der Aufwärtsbewegung in der vergangenen Woche tue dem Markt, der am Freitag ein Rekordhoch erreicht hatte, nur gut, sagte ein Händler. Der Markt sei technisch überkauft und daher sei eine Konsolidierung nicht unerwünscht. Dazu komme, dass am Berichtstag in den USA und in Grossbritannien wegen eines Feiertags nicht gehandelt werde. Damit fehlten wichtige Impulse.