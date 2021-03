Aktien Schweiz Eröffnung: SMI startet mit Abgaben in den Handel

Der Schweizer Aktienmarkt ist mit klaren Abgaben in den letzten Wochentag gestartet. Weiterhin lasten die Bewegungen an den Anleihemärkten auf der Stimmung. So waren die Renditen am Donnerstag wieder gestiegen und hatten die Kurse an den Börsen belastet. Höhere Renditen signalisieren Inflationsängste und bedeuten Gegenwind für den Aktienmarkt, fasst ein Börsianer zusammen.