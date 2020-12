Aktien Schweiz Eröffnung: SMI startet mit Gewinnen in letzte Woche des Jahres

Trump hatte am Wochenende mit seiner Unterschrift das vom Kongress beschlossene Massnahmenbündel im Umfang von rund 900 Milliarden US-Dollar in Kraft gesetzt. Damit ist der Weg frei für Hilfen an finanziell in Schwierigkeiten geratene Bürger und auch ein ab Dienstag drohender Stillstand der Regierungsgeschäfte - ein Shutdown - abgewendet.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.15 Uhr um 0,89 Prozent höher mit 10'505,97 Punkten. Der SLI, der die 30 wichtigsten Aktien umfasst, steigt um 0,82 Prozent auf 1'660,80 und der umfassende SPI um 0,88 Prozent auf 13'109,17 Punkte. Sämtliche 30 SLI-Werte legen zu.

Kursbewegende Impulse sind in der auf drei Handelstage verkürzten Altjahreswoche dünn gesät. Ausserdem schlagen viele Marktteilnehmer eine Brücke in neue Jahr. Damit dürften sich die Umsätze in Grenzen halten.

Den stärksten Anstieg verbuchen bei den Blue chips die Aktien von Clariant (+3,2%). Grossaktionär Sabic will an der kommenden Generalversammlung im April über eine Sonderdividende von zwei Franken je Aktie sowie eine Amtszeitbeschränkung für Verwaltungsräte auf zwölf Jahre abstimmen lassen.

Gefragt sind zudem Novartis (+1,8%). Der Basler und andere internationale Pharmakonzerne haben sich bereit erklärt, die Preise für eine Reihe von Medikamenten in China um durchschnittlich 50,6 Prozent zu senken. Im Gegenzug sollen die Arzneien im März in ein Rückvergütungs-Programm des staatlichen Krankenversicherungssystems aufgenommen. Damit winkt den Firmen in China mehr Umsatz.

Zu den Gewinnern zählen zudem die volatilen AMS-Aktien (+2,6%) und die Finanzwerte Swiss Life (+1,5%) und CS (+1,2%).

Auf der anderen Seite gewinnen Julius Bär (+0,04%), Adecco (+0,1%) und Givaudan (+0,1%) nur leicht an Wert.

pre/tt

(AWP)