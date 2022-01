Aktien Schweiz Eröffnung: SMI startet mit klaren Abgaben

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag mit klaren Verlusten in den Handel gestartet. Der SMI büsst über 1 Prozent ein und ist unter die Marke von 12'800 Punkten gerutscht. Die hiesige Börse folgt damit den Vorgaben aus den USA und Japan. Auslöser für die schlechtere Stimmung ist die Publikation des letzten Sitzungsprotokolls der US-Notenbank Fed am Vorabend. Wie daraus hervorgeht, sprachen sich einige Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses dafür aus, schon kurz nach der ersten Zinserhöhung mit der Verringerung der Bilanzsumme der Notenbank zu beginnen. Dies war für Investoren neu.