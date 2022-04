Aktien Schweiz Eröffnung: SMI startet vor EZB etwas höher

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert im frühen Handel am Gründonnerstag, dem letzten Handelstag vor Ostern, etwas fester. Die Vorgaben aus den USA und aus Fernost seien positiv, aber vor den bevorstehenden Osterfeiertagen und dem am Nachmittag erwarteten Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) dürften sich die Anleger zurückhalten, heisst es am Markt. Zudem hätten sich auch bereits viele Marktteilnehmer in ein langes Wochenende verabschiedet. Daher sei mit einem eher ruhigen Tag zu rechnen.