Aktien Schweiz Eröffnung: SMI startet wenig verändert

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Donnerstag zum Handelsstart wenig verändert. Insgesamt habe sich die Risikostimmung nach den zuletzt deutlichen Gewinnen wieder etwas abgeschwächt, heisst es von Händlerseite. US-Präsident Joe Biden trifft heute die Staats- und Regierungschefs der EU. Am Markt wird erwartet, dass sie in den nächsten Stunden neue Sanktionen gegen Russland ankündigen werden. Dabei bestehe die Möglichkeit eines Verbots für russische Öleinfuhren nach Europa.