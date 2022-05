Aktien Schweiz Eröffnung: SMI startet wieder im Rückwärtsgang

Am Ende waren die Kursgewinne zum Wochenstart nicht mehr als der zaghafte Versuch einer Gegenbewegung. Bereits am Dienstag geben die Kurse an der Schweizer Börse denn auch wieder nach - wenn auch moderat. An der Nachrichtenlage, die vom Ukraine-Krieg, Wachstumssorgen, hoher Inflation und dem geldpolitischen Gegensteuern der Notenbanken geprägt ist, habe sich nichts geändert, heisst es im Handel. Dazu passe, dass UBS und JPMorgan ihre Wachstumsprognosen für die chinesische Wirtschaft für das laufende Jahr nach unten angepasst haben.