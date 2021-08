Aktien Schweiz Eröffnung: SMI startet zum Wochenauftakt durch

Der Schweizer Aktienmarkt startet am Montag in Rekordlaune in die neue Handelswoche. Erst am vergangenen Freitag hatte der Leitindex SMI bei 12'146,68 Punkten eine neue Bestmarke gesetzt - und dies obwohl der Schweizer Aktienmarkt zuletzt nicht so recht in Schwung gekommen ist. Nach Ansicht von Marktteilnehmern dürfte der hiesige Markt - trotz des freundlichen Starts heute - auch in dieser Woche seine Hängepartie fortsetzen. So fehle ihm nach oben die Schwungkraft. Gleichzeitig sei der Abgabedruck noch zu gering, um eine grössere Korrektur einzuleiten. Vielmehr habe zuletzt die Volatilität klar zugenommen, heisst es von Händlerseite.