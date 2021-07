Aktien Schweiz Eröffnung: SMI steigt im frühen Handel über 12'000 Punkte

Der Schweizer Aktienmarkt zieht am Montag nach einem leichteren Start im frühen Geschäft leicht an. Dabei übersteigt der Leitindex SMI vorübergehend die Marke von 12'000 Punkten. Da im Laufe der Woche einige wichtige Konjunkturzahlen veröffentlicht werden und die Bilanzsaison für das erste Halbjahr so richtig beginnt, dürften sich die Anleger vorsichtig verhalten, heisst es am Markt.