Aktien Schweiz Eröffnung: SMI steuert mit Auftaktverlusten auf Wochenminus zu

Auch zum Wochenschluss bleibt es am Schweizer Aktienmarkt volatil. Nach dem imposanten Vorzeichenwechsel am Vortag folgt der Leitindex SMI mit seinen aktuellen etwas tieferen Kursen den eher gemischten Vorgaben aus Übersee. Unter dem Strich steuert der Markt aber immer noch auf ein Wochenminus zu - das vierte in Folge. Generell suchten Investoren aber weiterhin nach Orientierung, heisst es in einem aktuellen Kommentar.