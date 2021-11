Aktien Schweiz Eröffnung: SMI tritt auf der Stelle

Zur Wochenmitte bewegt sich der Schweizer Aktienmarkt zunächst kaum von der Stelle. Händler sprechen von einer nachlassenden Dynamik. Zudem seien die Märkte in den letzten Wochen mehr oder weniger nahtlos weiter nach oben geklettert, so dass eine Verschnaufpause angezeigt sein dürfte, eine grössere Korrektur befürchten die meisten Akteure aber nicht. Vielmehr deute die Tatsache, dass trotz des stagnierenden Marktes Gewinnmitnahmen ausbleiben, darauf hin, dass Anleger eine anhaltend dynamische Aufwärtsbewegung in den verbleibenden Handelswochen des Jahres erwarteten, meint ein Händler.