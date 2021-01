Aktien Schweiz Eröffnung: SMI tritt auf der Stelle - Schwergewichte bremsen

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im frühen Geschäft wenig verändert. Getrübt wird die Stimmung laut Händlern von den steigenden Corona-Infektionszahlen. Für Verunsicherung sorgt zudem der Amtswechsel in Washington am kommenden Mittwoch. Die Sorgen sind gross, dass die Amtseinführung des designierten Präsidenten Joe Biden von neuen Krawallen begleitet werden könnte. Ausserdem läuft gegen den abgewählten Präsidenten Donald Trump ein zweites Amtsenthebungsverfahren.