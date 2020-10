Aktien Schweiz Eröffnung: SMI trotzt US-Nachrichten mit knappem Plus

Am Markt überwiegt allerdings Unverständnis über diese Entscheidung - der aktuellen Marktbewegung zum Trotz. So hatte etwa US-Notenbankchef Jerome Powell erst am Dienstag nochmals eindringlich appelliert, dass die US-Wirtschaft dringend weitere Unterstützung von Seiten der Fiskal- und Geldpolitik brauche. Langfristige Auswirkungen dürfte auch der Untersuchungsbericht des US-Wettbewerbsausschusses haben, heisst es am Markt. Er stelle fest, dass die Marktmacht der US-Technologiekonzerne einem Monopol gleichkomme.

Der SMI tritt gegen 09.20 Uhr bei 10'238,21 Punkten mit +0,05 Prozent auf der Stelle. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um verhaltene 0,07 Prozent auf 1'566,56 und der breite SPI um 0,10 Prozent auf 12'781,71 Punkte. Im SLI stehen 18 Gewinnern 12 Verlierer gegenüber.

Die insgesamt volatilen AMS (+1,7%) sichern sich einmal mehr einen der Spitzenplätze. Der deutsche Chiphersteller Dialog Semiconductor hatte am Vorabend mit Zahlen positiv überrascht. Während sich Logitech (+0,6%) von den Vortagesverlusten erholen, haben bei Temenos (-0,6%) weiterhin die Skeptiker Oberhand. Hier hatten sich Analysten zuletzt eher kritisch über die weitere Geschäftsentwicklung geäussert.

Positive Analystenkommentare helfen dagegen sowohl Sika als auch den Sonova-Aktien auf die Sprünge, die beide um jeweils 1,2 Prozent steigen. Bei Sika werden die Aussagen vom jüngsten Investorentag als gutes Omen für die anstehenden Quartalszahlen gewertet, während die Experten bei Sonova nach dem Kapitalmarkttag am gestrigen Dienstag beruhigter sind.

Noch deutlicher aber geht es im breiten Markt für Dufry (+4,4%) aufwärts, nachdem Mainfirst mit einer Hochstufung auf die jüngsten Nachrichten über neue Ankeraktionäre reagiert hat.

Die rote Laterne tragen bei den Blue Chips nach einem guten Lauf am Vortag die Finanzaktien. CS, Swiss Re, Zurich, Swiss Life, Julius Bär und die UBS geben zwischen 0,9 und 0,4 Prozent ab.

hr/rw

(AWP)