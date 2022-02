Aktien Schweiz Eröffnung: SMI wegen Ukraine satt im Minus

Die Schweizer Aktienbörse ist am Dienstag wegen der Eskalation im Ukrainekonflikt mit deutlichen Verlusten in den Handel gestartet. Der SMI, der schon am Vortag ein neues Jahrestief markiert hatte, eröffnete unter der Marke von 11'700 Punkten. Mit der Anerkennung der beiden abtrünnigen Volksrepubliken Luhansk und Donezk und der Entsendung von Truppen dorthin habe der russische Machthaber Wladimir Putin zwar auf den ersten Blick die niedrigste Eskalationsstufe gewählt, die möglich gewesen sei, meinte ein Analyst. Doch es sei zu befürchten, dass es nicht dabei bleibe.