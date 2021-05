Aktien Schweiz Eröffnung: SMI wird von Schwergewichten ins Minus gezogen

Am Schweizer Aktienmarkt erweisen sich die defensiven Schwergewichte zum Wochenauftakt als Bremsklötze. Nachdem der Leitindex SMI die vergangene Woche noch im Plus abgeschlossen hat, beginnt er diese verkürzte Auffahrt-Woche mit leichten Abgaben. Vor allem die drei Schwergewichte Nestlé, Roche und Novartis bremsen den Gesamtmarkt aus. Dennoch bleibe die Stimmung am Markt gut, heisst es von Händlerseite - und dies unabhängig davon ob Konjunkturzahlen gut oder schlecht seien. Denn obwohl der US-Arbeitsmarktbericht am vergangenen Freitag eine herbe Enttäuschung war, hatten die Kurse weiter zugelegt.