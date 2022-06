Aktien Schweiz Eröffnung: SMI zieht vor US-Jobdaten an

Vor dem langen Pfingstwochenende und den am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten und weil wegen der britischen Thronfeierlichkeiten in London auch am Freitag nicht gehandelt wird, erwarten die Händler ein eher ruhiges Geschäft. Viele Marktteilnehmer dürften sich vorzeitig ins Wochenende verabschieden. Daher könnten die Kursgewinne im Verlauf auch wieder etwas abschmelzen.

Der SMI gewinnt gegen 09.20 Uhr 0,43 Prozent auf 11'599,86 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,40 Prozent auf 1812,33 und der breite SPI um 0,43 Prozent auf 14'894,17 Punkte. Im SLI stehen 24 Gewinnern 6 Verlierer gegenüber.

An der Spitze der Gewinner stehen zyklische Titel wie ABB und Adecco, Wachstums- und Technologietitel wie Logitech und Straumann. Aber auch defensive Werte wie Givaudan, der Luxusgütertitel Richemont sowie Finanzwerte wie Julius Bär und Partners Group. Sie gewinnen zwischen 0,6 und 1,5 Prozent hinzu.

Die Grossbanken UBS (+0,3%) und CS (+0,6%) sowie die Schwergewichte Nestlé (+0,4%), Novartis (+0,6%) und Roche (+0,2%) bewegen sich im Mittelfeld.

Die grössten Verluste gibt es bei AMS Osram (-2,4%) und bei Kühne + Nagel (-0,5%).

Einen kräftigen Kurssprung verbuchen die Anteile von Leonteq (+11%). Der Derivate-Spezialist rechnet für das laufende Halbjahr mit einem Rekordgewinn. Haupttreiber sei das starke Handelsergebnis.

Die Titel von Valora gewinnen 1,1 Prozent. Am Markt kommen die Expansionspläne des Detailhändlers im Verpflegungsgeschäft gut an. Valora übernimmt die deutsche Firma Frittenwerk mit einem Umsatz von 23 Millionen Euro.

Implenia steigen um 2,2 Prozent. Der Baukonzern hat in Schweden einen Auftrag über 100 Millionen Franken an Land gezogen.

Montana Aerospace steigen um 5,4 Prozent. Das Unternehmen hat in einem Interview mit dem Onlinemagazin "Cash" die Prognosen bestätigt.

Perfect Holding (+5,6%) ist nach einer Übernahme nicht mehr in der Geschäftsfliegerei tätig, sondern ist nun ein Biopharma-Unternehmen. Die Firma wird bald auf den Namen des Käufers Kinarus umgetauft.

pre/ra

(AWP)