Aktien Schweiz Eröffnung: SMI zum Wochenschluss mit schwächerem Auftakt

Am Schweizer Aktienmarkt geht es zum Wochenschluss zunächst abwärts. Der Leitindex SMI könnte auf dem Niveau aber dennoch mit einem knappen Wochenplus schliessen - dem zweiten im bisherigen Jahresverlauf. Die Aussicht auf kräftige Leitzinserhöhungen in den USA nach den überraschend stark gestiegenen Konsumentenpreisen lastet weiter auf den Aktienmärkten. Daneben rücke auch der Ukraine-Konflikt wieder in den Blickpunkt, sagt ein Marktteilnehmer. "Angebliche Militär-Manöver von Russland und Weissrussland sorgen ebenfalls für Aufregung."