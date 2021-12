Aktien Schweiz Eröffnung: SMI zum Wochenstart im Erholungsmodus

Am Schweizer Aktienmarkt unternehmen Investoren zum Start in die neue Handelswoche erneut einen Erholungsversuch. Damit folgt er vor allem den "Vorgaben" der Wall Street, für die sich laut Futures nach der verlustreichen Vorwoche ebenfalls eine starke Eröffnung abzeichnet. In Asien wiederum haben sich die Investoren eher zurückgehalten. "Die Nachrichtenlage zum Start in die neue Handelswoche ist durch sehr viele Konjunktive und damit auf der einen Seite Hoffnungen, aber andererseits auch Sorgen geprägt", fasst ein Händler die aktuelle Stimmung zusammen.