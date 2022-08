Aktien Schweiz Eröffnung: SMI zunächst ohne klare Richtung

Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag im frühen Handel zunächst in einer engen Spanne um den Schlusskurs vom Vortag. Dabei werden die Vorgaben aus Übersee als tendenziell stützend bewertet. Doch auch der bisherige Verlauf der Berichtssaison sowie ein Rückgang des Ölpreises wirkten leicht positiv, heisst es am Markt. Die OPEC+ hatte sich am Vortag für eine bescheidene Produktionssteigerung entschieden.