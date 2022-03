Aktien Schweiz Eröffnung: SMI zwischen Ukraine-Hoffnung und Corona-Angst

Investoren sehen sich am Dienstag mit dem anhaltenden Ukraine-Krieg und einem alten Bekannten konfrontiert: Corona ist wieder oben auf der Nachrichtenliste. In zahlreichen Ländern Europa aber auch in China steigen die Infektionszahlen rasant an. "Nicht mehr so medial präsent wie früher, aber doch nicht verschwunden", heisst es in einem Kommentar. Gerade in China haben die dramatisch steigenden Zahlen denn auch für starke Kursverluste am Dienstag gesorgt, da Anleger befürchten, dass die restriktiven Massnahmen der chinesischen Regierung die weltweiten Lieferketten abermals belasten könnten. Immerhin sind die chinesischen Konjunkturdaten am Morgen deutlich besser als erwartet ausgefallen.