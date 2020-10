Aktien Schweiz Eröffnung: Stabilisierung setzt sich fort

So setzen die beiden politischen Lager in den USA die Diskussionen um ein weiteres Fiskalpaket fort. "Hier gibt es neue Hoffnung", kommentiert ein Händler kurz und knapp. Generell werden Investoren in den kommenden Tagen und Wochen aber starke Nerven brauchen, ergänzt ein weiterer Händler. "Die Furcht vor den Konsequenzen der zweiten Corona-Welle, Brexit-Unsicherheiten und die kommende US-Präsidentschaftswahl garantieren eine Fortsetzung der Achterbahnfahrt an den Börsen." Aktuell hofften Investoren allerdings erst einmal, dass die Berichtssaison die Gemüter etwas beruhigen könne. Julius Bär gelingt das am Morgen schon mal recht gut.

Der SMI notiert gegen 09.15 Uhr um 0,58 Prozent höher bei 10'266,19 Punkten. Der SLI, der die 30 wichtigsten Werte umfasst, steigt um 0,64 Prozent auf 1'578,35 und der umfassende SPI um 0,55 Prozent auf 12'806,89 Zähler. Von den 30 SLI-Werten legen 22 zu und sechs geben nach und zwei sind unverändert (AMS und Roche).

Bevor am morgigen Dienstag die Grossbank UBS (+2,4%) ihre jüngsten Quartalszahlen vorlegt, hat die Vermögensverwaltungsbank Julius Bär (+4,5%) berichtet, in den ersten neun Monaten 2020 bei den verwalteten Vermögen im Vergleich zum Stand vom Halbjahr weiter Boden gut gemacht zu haben. Bei UBS und CS (+2,8%) sorgen zudem verschiedene Analystenkommentare für gute Stimmung.

Neben den Banken sind auch Versicherer gefragt. Die Aktien von Zurich und Swiss Re gewinnen beide überdurchschnittlich hinzu.

Dagegen trennen sich Anleger erneut von Temenos-Aktien (-0,9%). Der Bankensoftware-Spezialist hatte am Donnerstag mit seinen Zahlen nicht wirklich überzeugt und damit für zahlreiche Kurszielsenkungen gesorgt.

