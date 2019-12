Aktien Schweiz Eröffnung: Vorsichtige Investoren sorgen für leichte Verluste

Am Schweizer Aktienmarkt lassen Investoren am Dienstag Vorsicht walten. Sie folgen damit den Vorgaben der Wall Street und aus Asien. Gerade in dieser Woche würden noch einmal die beherrschenden Themen dieses Jahres geballt auf die Investoren zurollen. Neben den Notenbanken sind dies die Wahlen in Grossbritannien und die Entwicklung in dem seit mehr als einem Jahr andauernden US-chinesischen Zollstreit.