Aktien Schweiz Eröffnung: Warten auf Daten aus den USA

Die Schweizer Börse ist am Freitag freundlich in den Handel gestartet, die Anleger bleiben zu Wochenschluss jedoch zurückhaltend. Zuletzt hatte der Schweizer Leitindex SMI erneut auf einem neuen Rekordhoch geschlossen; doch nun harren die Börsianer dem wichtigen US-Arbeitsmarktbericht, der am Nachmittag publiziert wird. Von diesem verspricht man sich Aufschlüsse darüber, wie es mit der US-Geldpolitik weitergehen könnte.