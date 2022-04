Aktien Schweiz Eröffnung: Wenig verändert - Anleger warten auf US-Jobdaten

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag, dem ersten Handelstag im zweiten Quartal, wenig verändert. Die Anleger halten sich laut Händlern vor der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten zurück. Zudem dämpft auch der fortdauernde Krieg Russlands gegen die Ukraine den Risikoappetit der Anleger. Bei den Gesprächen zwischen der Ukraine und Russland mangele es noch an nennenswerten Fortschritten. Eine Deeskalation ist nicht in Sicht.