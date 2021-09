Aktien Schweiz Eröffnung: Wenig verändert - Konsolidierung setzt sich fort

Kursbewegende Impulse erhoffen sich die Anleger von Konjunkturdaten. Dabei stehen heute die wöchentlichen Zahlen vom US-Arbeitsmarkt am Nachmittag im Vordergrund. Wichtiger sei aber der am Freitag erwartete offizielle US-Arbeitsmarktbericht. Davon werden Hinweise auf die künftige Geldpolitik der USA erwartet. Diesbezüglich kam es am Vortag zu einem Rückschlag: Der Dienstleister ADP hatte für den Privatsektor einen Beschäftigungszuwachs für August weit unter der Markterwartung gemeldet. Dies weckte bei den Anlegern die Hoffnung, dass der Geldsegen der US-Notenbank Fed noch etwas länger Bestand haben könnte.

Der SMI notiert um 09.20 Uhr 0,01 Prozent leichter bei 12'431,57 Punkten. Der SLI, der die 30 grössten Aktien beinhaltet, ist mit 2023,07 Zählern unverändert. Der umfassende SPI sinkt um 0,06 Prozent auf 15'984,86 Zähler. Gewinner und Verlierer im SLI halten sich in etwa die Waage.

Die Kursentwicklung sei wie ein Spiegelbild vom Vortag, sagt ein Händler. Gefragt seien zyklische Aktien wie Sika, Kühne+Nagel, Clariant, SGS und ABB mit Gewinnen zwischen 1,6 und 0,6 Prozent. Sie hätten am Vortag etwas geschwächelt oder nur wenig verändert geschlossen.

Auf der anderen Seite stehen die Technologietitel Temenos (-2,0%), Logitech (-1,3%) und AM (-1,0%), die am Vortag zugelegt hatten.

Zu tieferen Kursen gehandelt sind auch die beiden Schwergewichte Roche (-0,6%) und Nestlé (-0,1%). Dagegen zieht Novartis (+0,2%) an. Meist etwas leichter sind die Finanzwerte CS (-0,3%), UBS (-0,1%) Swiss Re (-0,3%) und Swiss Life (-0,1%).

Am breiten Markt fallen Emmi (+1,6%) positiv auf. Der Innerschweizer Milchverarbeiter erwirbt mit Athenos die Nummer eins im US-Feta-Markt mit einem Umsatz im letzten Jahr von knapp 90 Millionen US-Dollar. Ein Schritt, der von Analysten begrüsst wird.

pre/rw

(AWP)