Aktien Schweiz Eröffnung: Wenig verändert - SMI steigt kurz über 11'900 Punkte

Der Schweizer Aktienmarkt hatte zum Wochenschluss den Aufwärtstrend zunächst fortgesetzt, doch dann sind die Kursgewinne wieder abgeschmolzen. Die Vorgaben aus den USA und Asien seien zwar positiv, heisst es am Markt. Denn am Vortag hatten gute Ergebnisse einer Reihe US-amerikanischer Firmen und gute Konjunkturdaten aus den USA die Kauflaune angeschoben. Aber die Anleger seien trotzdem vorsichtig, denn die Ängste bezüglich Inflation, Wachstum und die Geopolitik dürften nämlich nicht so bald verschwinden. Vor allem die steigenden Energiepreise und deren Folgen beunruhigten.