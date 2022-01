Aktien Schweiz Eröffnung: Zinssorgen bremsen SMI - Richemont ziehen an

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte knapp gehalten. Dass der SMI, obwohl die Mehrheit der Titel tiefer stehen, nicht stärker nachgibt, liegt dabei vor allem an Richemont. Die Aktie des Luxusgüterkonzerns steigt nach dem unerwartet guten Ergebnis stark an, was dem Markt eine Stütze gibt.