Aktien Schweiz Eröffnung: Zinssorgen drücken Kurse auch zum Wochenstart

Der Schweizer Aktienmarkt steht am Montagmorgen weiterhin im Bann der Zinssorgen. Die Kurse geben auf breiter Front nach und setzen damit die am Freitag im Anschluss an die Rede des Fed-Chefs Jerome Powell eingeleitete Talfahrt fort. Powells Aussagen am Notenbanktreffen in Jackson Hole hatten zwar bereits am Freitagnachmittag die Aktienmärkte belastet. Die US-Indizes haben allerdings nach Börsenschluss in Europa am Freitagabend weiter markant nachgegeben. Unter dem Strich büssten der Dow Jones und der S&P 500 am Freitag über 3 Prozent ein, die Techaktien an der Nasdaq gar über 4 Prozent. Powell hatte eingeräumt, dass die straffe Geldpolitik auch "einige Schmerzen für Haushalte und Unternehmen" bedeuten könne.