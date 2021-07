Aktien Schweiz: EZB-Entscheide sorgen vorerst kaum für Bewegung

Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Donnerstagnachmittag wenig verändert. Der Leitindex SMI bewegt sich praktisch seit Handelsbeginn in einem engen Band um die Marke von 12'000 Punkten. Daran änderte vorerst auch die EZB-Zinsentscheidung nichts. In der ersten Zinssitzung nach der Verabschiedung einer neuen geldpolitischen Strategie bekräftigten Europas Währungshüter ihren expansiven Kurs mit Zinsen auf Rekordtief und milliardenschweren Anleihenkäufen.