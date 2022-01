Aktien Schweiz: Fester - Pharmawerte bremsen

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Montag an der ersten Sitzung im neuen Jahr fester. Nach einem Anstieg bis nahe zum Rekordhoch bei 12'980 Punkten verliert der SMI aber etwas an Schwung. Abgaben in den Pharmawerten bremsen den Gesamtmarkt etwas. Die Stimmung sei zu Jahresanfang trotz Omikron- und Inflationssorgen gut, sagen Händler gleichwohl. Diese Probleme sollten angesichts der weiterhin prosperierenden Wirtschaft und der Impfkampagnen im Laufe des Jahres an Brisanz verlieren. Dazu komme, dass zum Jahresanfang jeweils viel Liquidität in die Märkte fliesse, die angelegt werden wolle. Das Geschäft verlaufe vergleichsweise ruhig. Man spüre, dass der Handelsplatz London feiertagsbedingt geschlossen sei.