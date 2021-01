Aktien Schweiz: Festere Tendenz vor US-Regierungswechsel - Ergebnisse stützen

An der Schweizer Börse setzt sich am Mittwoch nach einem verhaltenen Start eine freundliche Tendenz durch. Genährt wird die positive Marktstimmung laut Händlern von einer Reihe guter Firmenabschlüsse aus dem In- und Ausland. Zudem sorge die am Abend bevorstehende Amtsübergabe in den USA für eine gewisse Vorfreude und auch Erleichterung, sagt ein Händler. Eine gewisse Verunsicherung schwinge aber vor der Amtseinführung von Joe Biden als 46. US-Präsident auch mit, da es vor zwei Wochen zu einem Sturm auf das Kapitol gekommen war.