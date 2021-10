Aktien Schweiz: Firmenergebnisse sorgen für Aufwind

Die Schweizer Aktienbörse knüpft am Dienstag an den Positivtrend vom späten Vortagesgeschäft an und legt auf breiter Front zu. Für Auftrieb sorgen laut Händlern positive Vorgaben aus den USA und Japan sowie starke Unternehmensergebnisse. Dadurch habe sich die Anlegerstimmung verbessert und auch die weitere Entwicklung der Bilanzsaison werde optimistisch eingeschätzt. "Die Berichte waren bisher sehr vielversprechend", kommentiert ein Händler. Auch in den USA seien die Abschlüsse meist besser als erwartet ausgefallen. Daher wetteten die Investoren darauf, dass die grossen US-Technologiefirmen, die diese Tage ihre Zahlen präsentieren, die Erwartungen ebenfalls übererfüllen. "Das würde für zusätzlichen Schub sorgen", sagt ein Händler.