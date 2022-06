Aktien Schweiz: Freundlich - Zurückhaltung vor US-Jobdaten und Pfingstwochenende

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag nach einem festen Start im Verlauf an Schwung eingebüsst und die Gewinne sind teilweise wieder abgeschmolzen. Der Leitindex notiert inzwischen klar unter dem kurz nach Handelsbeginn markierten Tageshoch. Vor dem langen Pfingstwochenende und dem am Nachmittag erwarteten US-Arbeitsmarktbericht hielten sich die Marktteilnehmer zurück, heisst es in Börsenkreisen. Da in London wegen der Thronfeierlichkeiten die Börse geschlossen sei, fehlten zudem Impulse und die Umsätze seien ebenfalls unterdurchschnittlich.