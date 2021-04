Aktien Schweiz: Freundliche Stimmung hält an

Die freundliche vorösterliche Stimmung der vergangenen Woche setzt sich am Schweizer Aktienmarkt auch zum Auftakt in die neue Handelswoche fort. Rückenwind erhalten die Notierungen dabei vor allem aus den USA, wo ein starker Arbeitsmarktbericht am Karfreitag für gute Stimmung sorgte. So hat sich die Erholung dort im März fortgesetzt. Die Arbeitslosenquote ging weiter zurück und die Beschäftigung stieg so stark wie seit gut einem halben Jahr nicht mehr.