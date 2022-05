Aktien Schweiz: Freundliche Tendenz hält an - Defensive wenig gefragt

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montagvormittag stabil im Plus. Zusammen mit den vier Tagen der verkürzten Vorwoche ist dies damit der fünfte Tag in Folge mit steigenden Kursen - nach zuvor fünf Wochen Talfahrt. Die Zuversicht der Investoren kehre zurück, dass die schlechten Nachrichten in Sachen Inflation, Krieg und möglicher Rezession nun in den Aktienkursen eingepreist seien, heisst es in Börsenkreisen. Ausserdem stütze die Aussicht auf ein Ende des Lockdowns in Shanghai am kommenden Mittwoch. Dies unterstützt hierzulande insbesondere die Luxusgüter- aber auch verschiedene konjunktursensitive Aktien, wogegen die defensiven Titel bremsen.