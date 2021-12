Aktien Schweiz: Gewinne etwas abgebaut - Vifor nach Übernahmeangebot stark

Der Schweizer Aktienmarkt steht am Dienstagvormittag knapp im Plus. Nach einem freundlichen Start sind die frühen Gewinne in der Folge aber etwas abgebröckelt. So richtig Schwung will im Vorfeld der verschiedenen Notenbanksitzungen dieser Woche nicht in die Sache kommen. Nach dem Fed am Mittwoch, werden am Donnerstag auch die EZB, die Bank of England sowie die SNB ihre geldpolitischen Entscheide bekanntgeben. Allgemein wird davon ausgegangen, dass vor allem die amerikanische Notenbank angesichts der hohen Inflation eine schärfere Gangart propagieren wird. Hierzulande fallen insbesondere Vifor nach einem Übernahmeangebot auf.