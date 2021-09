Aktien Schweiz: Gewinne nach verhaltenem Start etwas ausgebaut

Der Schweizer Aktienmarkt legt am Dienstagvormittag zu. Der zweiwöchige Abwärtstrend kommt damit wenigstens vorübergehend zu einem Halt. Nach einem verhaltenen Start hat der SMI seine Avancen im bisherigen Verlauf des Vormittags klar ausgebaut. Weiterhin werden allerdings die Märkte von den Turbulenzen um den konkursgefährdeten chinesischen Immobiliengiganten Evergrande in Atem gehalten. Noch in der laufenden Woche sind Zinszahlungen fällig, welche voraussichtlich nicht geleistet werden können.