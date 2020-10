Aktien Schweiz: Gewinnmitnahmen belasten - Logitech unter Druck

Der Schweizer Aktienmarkt weitet nach einem schwächeren Start im Verlauf die Verluste deutlich aus. Gewinnmitnahmen in den gut gelaufenen Werten und in Schwergewichten belasten laut Händlern den Markt. Der Markt sei auf Konsolidierungskurs eingeschwenkt, sagt ein Börsianer. Zudem gebe es nach wie vor keine Einigung zwischen Republikanern und Demokraten über ein weiteres US-Konjunkturpaket. Für Kursimpulse sorgen könnte am Nachmittag eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell, der wohl erneut den Willen des Fed zu einer expansiven Geldpolitik betonen, aber den Ball auch den Politikern zuschieben dürfte.