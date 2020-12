Aktien Schweiz: Im Aufwind - Konjunkturhoffnung und Verfall stützen

An der Schweizer Börse setzt sich zum Wochenschluss erneut ein freundlicher Trend durch. Unerwartet positive Konjunkturzahlen aus Deutschland sowie der Start der Impfprogramme in verschiedenen Ländern, die Aussicht auf ein Brexit-Abkommen und ein weiteres US-Konjunkturpaket stimmten die Anleger zuversichtlich, heisst es am Markt. Zudem wollen die Notenbanken die Märkte weiterhin mit Liquidität fluten. Nach Ansicht mancher Marktteilnehmer zeichnet sich nun das erhoffte Jahresend-Rally doch noch ab.