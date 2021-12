Aktien Schweiz: Im Aufwind - Nestlé führt SMI auf Rekordhoch

Die Ampeln an der Schweizer Börse leuchten auch zur Wochenmitte grün. Der Aufwärtstrend hält an und der Leitindex SMI markiert gar ein neues Rekordhoch. Positive Vorgaben aus den USA und Asien und die Hoffnung, dass die Sorgen vor den wirtschaftlichen Folgen der neuen Corona-Variante Omikron übertrieben gewesen sein könnten, hellten die Marktstimmung auf, heisst es. Es gebe Hinweise, dass diese Corona-Variante meist milde Krankheitsverläufe hervorrufe. Dass in dem frühen Stadium tiefere Erkenntnisse über die Mutation noch fehlten, werde einfach zur Seite gewischt. "Es sieht nach einem Weihnachtsrally aus und das will niemand verpassen", sagt ein Händler. Verstärkt werde der Trend zudem durch die Glattstellung von Baissepositionen, sagt ein anderer Börsianer.