Aktien Schweiz: Inflationssorgen schicken Aktien auf Talfahrt - SMI unter 11'000

Steigende Inflationssorgen belasten den Schweizer Aktienmarkt am Dienstag auf breiter Front. Wie schon in den USA und in Asien tendieren auch in Europa die Börsen südwärts. Händler verweisen dabei vor allem auf die US-Inflationserwartungen, die am Vortag aufgrund steigender Rohstoffpreise auf den höchsten Stand seit zehn Jahren gestiegen sind. Dies machte daraufhin vor allem den heissgelaufenen Technologiewerten an der US-Börse Nasdaq deutlich zu schaffen.