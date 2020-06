Aktien Schweiz: Investoren setzen auf Risiko und hieven SMI über 10'000 Punkte

Weitere Stützungsmassnahmen wichtiger Zentralbanken sorgen am Dienstag für eine deutliche Erholungsbewegung an den wichtigsten Börsenplätzen. Am Schweizer Aktienmarkt treibt die gestiegene Risikobereitschaft der Investoren den Leitindex SMI denn auch wieder über die viel beachtete Marke von 10'000 Punkten. Die US-Notenbank hatte am Vorabend angekündigt, ihr Anleihekaufprogramm nun auch auf Unternehmensanleihen auszuweiten. Am Dienstagmorgen folgte die Bank of Japan dann mit einem nachgebesserten Corona-Paket.