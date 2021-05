Aktien Schweiz: Klar tiefer - Gewinnmitnahmen drücken SMI unter 11'000 Punkte

Nach dem dynamischen Wochenauftakt hat der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag den Rückwärtsgang eingelegt und deutlich nachgegeben. Händler begründeten die fallenden Kurse unter anderem mit Gewinnmitnahmen. Nachdem nun die meisten Unternehmen gute Ergebnisse vorgelegt hätten und die Konjunkturzahlen rosige Zeiten für 2021 signalisierten, fragten sich die Anleger, wie es 2022 weitergeht. Zudem habe der Monat Mai begonnen, in dem die Nachrichtenlage dünner werde und in dem sich Investoren gerne an die Seitenlinie zurückzögen, um ihre bisherigen Gewinne zu sichern, hiess es am Markt.