Aktien Schweiz: Konjunktursorgen belasten SMI - Bankaktien unter Druck

Die Schweizer Börse tritt am Donnerstag den Rückzug an. Konjunktur- und politische Sorgen verunsicherten die Anleger und veranlassten sie zu Gewinnmitnahmen, heisst es am Markt. Auslöser dieser Bewegung ist unter anderem die US-Notenbank Fed, die sich gemäss dem am Vorabend veröffentlichten Sitzungsprotokoll der Juli-Sitzung negativ über die weiteren Aussichten geäussert hatte. Das Fed hatte wirtschaftliche Risiken im Zusammenhang mit dem weiteren Verlauf der Coronakrise hervorgehoben und damit die Konjunktursorgen weiter angefacht. Zudem verschoben die Währungshüter den Zeitpunkt, an dem sie für mehr Klarheit beim künftigen Zinspfad sorgen wollten, auf "irgendwann".