Aktien Schweiz: Konjunktursorgen halten SMI unter Druck

Der Schweizer Aktienmarkt nimmt am Donnerstag den Abwärtstrend wieder auf und gibt auf breiter Front nach. Die Stimmung sei angeschlagen. Angesichts der zunehmenden Rezessionssorgen verhielten sich die Anleger vorsichtig und bauten eher noch Positionen ab, sagt ein Händler. Eine Erholung sei kaum zu erwarten, solange die Anleger nach dem Motto "Sell the Rally vorgingen. Damit blieben die Märkte volatil. Die Sorgen würden durch die jüngsten Konjunkturzahlen wie die Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone noch geschürt, habe sich doch die Stimmung in den Chefetagen merklich eingetrübt, sagt ein Händler. Zudem würden und auch die tieferen Ölpreise als Zeichen einer wirtschaftlichen Abschwächung interpretiert.