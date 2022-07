Aktien Schweiz: Konjunktursorgen und Fed dämpfen Anlageappetit - UBS im Fokus

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Dienstag schwächer. Konjunktursorgen und die drohende Energiekrise dämpfen laut Händlern die Kaufbereitschaft der Anleger. Zudem sorge die am Mittwochabend anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed für Zurückhaltung. Zwar wird eine Leitzinserhöhung von 75 Basispunkten erwartet, aber der Schritt könnte eben auch noch höher ausfallen. Die Notenbanker dürften zeigen, dass sie die hohe Inflation energisch bekämpfen und sich auch von einer Abschwächung der Wirtschaft davon nicht abhalten liessen, sagt ein Händler. Dies heize die Konjunktursorgen weiter an, heisst es am Markt. Diese seien noch gestiegen, weil Russland die Gaslieferungen nach Europa ab Mittwoch weiter reduzieren will.